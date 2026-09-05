Fiorentina, è già contestazione: "Tirate fuori le pa**e". Piovono fischi, Grosso nel mirino

Tre partite e tre sconfitte: in casa Fiorentina è già caos. La Viola ha iniziato il campionato come peggio non poteva i tifosi sono furenti. Subito dopo il ko interno con il Torino è iniziata la contestazione, specialmente nei confronti di Fabio Grosso. "Fabio Grosso salta la panchina" ha cantato la Fiesole, con il tecnico che ha chiamato la squadra sotto la curva. Dopo un applauso rivolto verso il pubblico, l'ex tecnico di Sassuolo e Marsiglia si è recato velocemente negli spogliatoi.