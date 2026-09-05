Fiorentina, è già contestazione: "Tirate fuori le pa**e". Piovono fischi, Grosso nel mirino

La Curva di casa ha applaudito solo i due ex Biraghi e Mandragora, quest'ultimo in gol  

05 Set 2026 - 17:18
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Tre partite e tre sconfitte: in casa Fiorentina è già caos. La Viola ha iniziato il campionato come peggio non poteva i tifosi sono furenti. Subito dopo il ko interno con il Torino è iniziata la contestazione, specialmente nei confronti di Fabio Grosso. "Fabio Grosso salta la panchina" ha cantato la Fiesole, con il tecnico che ha chiamato la squadra sotto la curva. Dopo un applauso rivolto verso il pubblico, l'ex tecnico di Sassuolo e Marsiglia si è recato velocemente negli spogliatoi.

Pellegrino e compagni invece, sono rimasti per qualche minuto sotto il settore dedicato al tifo organizzato prendendosi tanti fischi. La Curva, che poco prima del fischio finale aveva intonato un coro molto chiaro "Tirate fuori le pa**e" ha applaudito solo Biraghi e Mandragora, i due ex ora nelle fila del Torino. La Fiorentina non perdeva le prime tre partite in campionato dalla stagione 1935/1936. 

Nel post-partita Fabio Grosso ha commentato così la situazione: "Non meritavamo di perdere, le decisioni su di me spettano a chi è sopra".   

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