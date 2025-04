Fiorentina, Gosens: "Il Mondiale è un sogno, non esser convocato nel 2022 fece male"

Robin Gosens vuole puntare sul Mondiale 2026 e fondamentale sarà il percorso che svolgerà con la Fiorentina. Il terzino tedesco ne ha parlato in un'intervista a Der Spiegel spiegando la delusione di esser stato escluso dall'ultima edizione: "Sono piuttosto rilassato riguardo al periodo successivo alla mia carriera. L'unica cosa che mi spaventa è il fatto che la Coppa del Mondo 2026 sia la mia ultima possibilità concreta di realizzare questo grande sogno di una vita - ha raccontato Gosens -. Non essere stato convocato per i Mondiali del 2022 è stata una sorpresa molto grande. Mi ha colpito duramente. È ancora molto difficile per me ammettere di aver mancato di poco questo sogno di una vita. Ricordo ancora perfettamente come il CT Julian Nagelsmann mi disse al telefono che non mi avrebbe candidato. Scoppiai a piangere e chiamai mia moglie. Fu un momento orribile. Anche se, a posteriori, devo dire che non includermi fu la decisione giusta".