Fiorentina, Dzeko non sarà squalificato dopo il confronto con i tifosi

Continua il momento nero della Fiorentina. Dopo il ko con l'Atalanta il numero di gare in campionato senza vittoria sale a 13. Una serie lunghissima che inizia a preoccupare per davvero: nessuno si è mai salvato con 0 vittorie a dicembre. Anche per questo al termine della partita di Bergamo Edin Dzeko è andato a confrontarsi con i tifosi, chiedendo sostegno in questo momento difficile. Il bosniaco ha dimostrato personalità prendendo il megafono e andando a confrontarsi direttamente con i tifosi ma ha rischiato di incappare in una squalifica: i calciatori infatti non potrebbero interloquire direttamente con i tifosi. Secondo quanto riporta Repubblica però, Dzeko non dovrebbe incappare in nessuna squalifica in quanto l'interazione con il settore ospiti non si basava su forme di intimidazione, offesa, denigrazione o insulto per la persona. Cade dunque la fattispecie di reato prevista dal comma 9 dell'articolo 25.