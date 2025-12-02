Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Dzeko non sarà squalificato dopo il confronto con i tifosi

02 Dic 2025 - 12:48

Continua il momento nero della Fiorentina. Dopo il ko con l'Atalanta il numero di gare in campionato senza vittoria sale a 13. Una serie lunghissima che inizia a preoccupare per davvero: nessuno si è mai salvato con 0 vittorie a dicembre. Anche per questo al termine della partita di Bergamo Edin Dzeko è andato a confrontarsi con i tifosi, chiedendo sostegno in questo momento difficile. Il bosniaco ha dimostrato personalità prendendo il megafono e andando a confrontarsi direttamente con i tifosi ma ha rischiato di incappare in una squalifica: i calciatori infatti non potrebbero interloquire direttamente con i tifosi. Secondo quanto riporta Repubblica però, Dzeko non dovrebbe incappare in nessuna squalifica in quanto l'interazione con il settore ospiti non si basava su forme di intimidazione, offesa, denigrazione o insulto per la persona. Cade dunque la fattispecie di reato prevista dal comma 9 dell'articolo 25.

Ultimi video

03:06
Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

01:16
Viola, una crisi nera

Viola, una crisi nera

02:04
Su Italia 1 alle 23.30

Su Italia 1 alle 23.30

01:49
Inter, "Toro" alla carica

Inter, "Toro" alla carica

01:31
La Roma cerca il riscatto

La Roma cerca il riscatto

01:42
Sheva crede nel Milan

Sheva crede nel Milan

01:47
Il Napoli di nuovo primo

Il Napoli di nuovo primo

01:37
Ottavi di Coppa Italia

Ottavi di Coppa Italia

03:13
Scudetto in equilibrio

Scudetto in equilibrio

02:04
Stasera Juventus-Udinese

Stasera Juventus-Udinese

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:41
MCH RACING-TIGRE MCH

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

02:46
DICH DEIOLA (CAGLIARI) 1/12 DICH

Deiola: "A Napoli per lo sgambetto"

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

03:06
Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

Bologna-Cremonese 1-3: gli highlights

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:07
Cremonese, Terracciano sul gol mangiato da due passi: "Sbagliato tasto come alla play"
13:44
Bologna, c'è lesione per Vitik: stop di almeno 3 settimane
13:05
Ex nazionale inglese arrestato per stupro
12:48
Fiorentina, Dzeko non sarà squalificato dopo il confronto con i tifosi
11:12
Barça, mistero Araujo: non è sereno, niente Atletico e fuori a tempo indeterminato