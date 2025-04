Fiorentina, dg Ferrari: "Stiamo facendo annata importante, ma la Lega..."

''Stiamo facendo un'annata importante anche se non ci stiamo facendo mancare nulla''. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, a pochi giorni dal derby con l'Empoli contro cui mancheranno due dei giocatori più importanti della squadra, quali Moise Kean, già assente a Cagliari per motivi familiari per cui è volato a Parigi, e Dodo, ricoverato per sospetta appendicite. "Dodo nella notte non si è sentito bene, è ancora in ospedale. Potrebbe essere appendicite, stanno valutando da cosa sono dipese queste contrazioni, questi dolori - ha spiegato Ferrari a Sky- . Quanto a Kean abbiamo sempre affrontato questo tipo di situazioni come una famiglia. Se un ragazzo ha dei problemi, o li hanno i suoi familiari o persone a lui care, cerchiamo di aiutarlo al massimo. Siamo sempre in contatto con lui, appena possibile farà rientro, intanto continuiamo a mandargli il nostro abbraccio e lo stiamo aspettando''. Nonostante l'assenza del proprio bomber, la squadra viola è riuscita due giorni a vincere su un campo tradizionalmente difficile come Cagliari, restando attaccata al gruppo in corsa per l'Europa. ''E' stata una vittoria di gruppo - ha detto Ferrari ricordando il rinvio della gara per la scomparsa di Papa Francesco - E' accaduto un po' di tutto eppure c'è un regolamento preciso, ovvero bisogna giocare il primo giorno disponibile, quindi sarebbe dovuto essere martedì 22 aprile. Invece, non ci sono state le attenzioni dovute, sono avvenute situazioni abbastanza inspiegabili e ci dispiace, abbiamo dovuto organizzare tutto all'ultimo minuto. Speriamo facciano chiarezza e che la nuova Lega sia sempre più di tutti e non soltanto di qualcuno''.