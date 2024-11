FIORENTINA: C'È KEAN FRA I CONVOCATI CONTRO IL TORINO

C'è Moise Kean ma non Danilo Cataldi fra i 24 convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di domani contro il Torino: l'attaccante ha saltato la gara esterna con il Genoa per i postumi dell'infortunio alla caviglia subito a Lecce, mentre l'ex centrocampista della Lazio resta ai box insieme a Gudmundsson e Pongracic per il problema muscolare che lo ha costretto a saltare anche l'ultima partita. Presenti nel gruppo i difensori Comuzzo e Moreno reduci da qualche acciacco, confermato il giovane attaccante Rubino che ha esordito giovedì in Serie A. Questa la lista completa: portieri De Gea, Terracciano, Martinelli; difensori Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri; centrocampisti Adli, Bove, Mandragora, Richardson; attaccanti Beltran, Colpani, Ikoné, Kean, Kouamé, Rubino, Sottil.