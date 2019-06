FIORENTINA, BATISTUTA: "INCONTRO PIACEVOLE, SONO IMPAZIENTE"

18/06/2019

"Sono contento di aver conosciuto la nuova proprieta', e' stato un confronto piacevole e mi auguro di incontrare presto anche il presidente Commisso, sono impaziente". E' quanto ha dichiarato Gabriel Batistuta intercettato dopo l'incontro avvenuto ieri in sede con Joe Barone, il braccio destro del neo patron della Fiorentina. Un incontro che e' proseguito ieri sera a cena: restano da sciogliere e vengano sciolti gli ultimi dettagli relativi appunto al ritorno nel club viola dell'ex campione argentino dopo quasi 20 anni e al ruolo che andra' a ricoprire. La certezza e' che non vorrebbe avere mansioni di semplice facciata bensi' operative. "Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, di sicuro ho avuto una buona impressione" ha aggiunto sorridendo Batistuta che oggi ha pranzato in un noto locale del centro storico con il sindaco Dario Nardella. Il quale ha fatto trapelare poco o nulla: "Io e Gabriel siamo amici, gli ho detto che mi piacerebbe vederlo in questa nuova Fiorentina. La sua risposta? Non la dico..." ha tagliato corto il primo cittadino di Firenze. L'attesa adesso e' tutta per l'arrivo di Rocco Commisso prevista per il fine settimana: il neo proprietario viola sara' Magnifico Messere della finale del calcio storico in programma lunedi' 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono della citta'. La presenza di Commisso servira' anche a definire le strategie di mercato: al di la' del futuro di Chiesa che il magnate italo-americano intende trattenere a costo di rifiutare offerte da capogiro, occorre sfoltire la rosa e al contempo rafforzarla. Fra i nomi piu' gettonati c'e' quello del centrocampista dell'Empoli Bennacer, classe '97, cresciuto nell'Arsenal: l'interesse viola e' stato confermato dal presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi.