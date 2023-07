Fiorentina, Barone fa il punto: "Jovic resterà, a Zaniolo piace la Juventus"

Da Jovic ad Amrabat passando per Nicolò Zaniolo. Ha parlato a tutto campo Joe Barone, dg della Fiorentina, all'uscita dell'Assemblea di Lega Serie A tenutasi nel centro di Milano. Al centro il mercato della Viola, con un occhio particolare alle uscite: "Per Amrabat non sono arrivate offerte, al momento resta qui - la dichiarazione del braccio destro del numero uno gigliato Rocco Commisso -. Jovic? Non vedo perché non dovrebbe restare. Lo abbiamo voluto e portato qui, ha fatto un ottimo campionato, siamo super contenti di averlo nella Fiorentina. Se arriverà qualcosa naturalmente lo valuteremo". Ricordiamo che l'ex Real Madrid è sotto contratto con i gigliati fino al prossimo 30 giugno del 2024. Per Milenkovic invece "non sono arrivate offerte, per noi è un giocatore importante".