Finale di Champions, la Uefa avverte i tifosi: "Con biglietti non autorizzati si resta fuori"

In vista delle prossime finali di Champions, Europa e Conference League, la Uefa avverte "i tifosi di non acquistare biglietti sul mercato secondario, da terze parti non autorizzate, siti web, agenzie o bagarini" perché tali biglietti "possono essere annullati dalla Uefa in qualsiasi momento ed è probabile che ai tifosi venga negato l'ingresso o vengano espulsi dallo stadio. Inoltre, i tifosi potrebbero non ricevere i biglietti acquistati da queste terze parti non autorizzate". La Uefa ricorda ai tifosi che "la vendita dei biglietti al pubblico e ai tifosi delle squadre che hanno raggiunto la fase finale delle competizioni Uefa per club viene effettuata esclusivamente tramite Uefa.com. I biglietti emessi per le fasi finali delle competizioni Uefa per club sono digitali al 100% e resi disponibili esclusivamente tramite l'app ufficiale Uefa Mobile Tickets, che include diverse funzioni di sicurezza che mirano a combattere la vendita non autorizzata di biglietti attraverso una soluzione di biglietto mobile digitale sicura".