FILIP STANKOVIC SFIDA LA SUA INTER, PAPÀ DEJAN: "SONO MOLTO FIERO DI LUI"

Stasera Filip Stankovic, figlio di Dejan, difenderà i pali del Venezia a San Siro contro l'Inter e suo papà ne ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Sono molto fiero di Filip e del percorso che sta facendo. È stato due anni al Volendam e l’esperienza gli è servita. Poi la Sampdoria. E ora una piazza importante come Venezia. Si sta costruendo il suo futuro pian piano - ha dichiarato l'ex centrocampista - Se penso che Filip ora gioca a San Siro, nel mio stadio, beh, non posso che essere felice. Ma a lui mi sento di dire una cosa sola: deve pensare a se stesso. Quando scenderà in campo, deve avere la testa solo sulla sua squadra, deve ragionare sul suo ruolo e sul suo lavoro. Gioca contro una squadra fortissima, un big d’Europa, piena di tanti campioni. Mi sta regalando una gioia enorme, sono orgoglioso di lui: è un ragazzo perbene, maturo e responsabile, merita tutto questo. Deve continuare così e le soddisfazioni arriveranno da sole. Anzi, stanno già arrivando".