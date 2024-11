FIGC, SPALLETTI, DE ROSSI E SHEVCHENKO NELLA HALL OF FAME

Saranno tre i premi alla memoria di questa dodicesima edizione: al capitano della Roma Campione d'Italia 1983, Agostino Di Bartolomei, al centrocampista della Lazio Campione d'Italia 1974 Vincenzo D'Amico e all'allenatore del Cagliari scudettato nel 1970, Manlio Scopigno. Verrà consegnato, inoltre, il premio fair play 'Davide Astori': andrà al medico psichiatra Santo Rullo, per il progetto 'Crazy for Football', la nazionale per persone con problemi di salute mentale. La 'Hall of Fame' del calcio italiano, istituita nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc per valorizzare il patrimonio, la storia, la cultura e i valori del calcio italiano, ogni anno si arricchisce di nuove figure, secondo le scelte della giuria. Come da tradizione, i premiati consegneranno al Museo del Calcio di Coverciano un cimelio che possa rappresentare la loro carriera professionale.