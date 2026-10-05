Figc, Lega di Serie A: "Completo supporto a Malagò"

"Completo supporto a Giovanni Malagò": alla vigilia della Giunta Coni convocata dal presidente, Luciano Buonfiglio, per valutare la proposta di commissariamento, lo ribadisce la Lega di Serie A in una riunione dei suoi presidenti. "La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche - è la nota della Lega A - Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto".