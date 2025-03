Figc, in programma 15 gare in 7 giorni per le nazionali maschili

Quella tra il 19 e il 25 marzo sarà una lunga parentesi azzurra: in 7 giorni si giocano ben 15 partite delle Nazionali maschili, a cominciare dal doppio impegno Italia-Germania valevole per i Quarti di finale di Nations League, in programma il 20 marzo a Milano (qui le info per i biglietti) e il 23 a Dortmund, che mette in palio l'accesso alle Finals di giugno che, se passa l'Italia, si giocherebbero a Torino.Torna in campo anche l'Under 21, attesa a giugno dall'Europeo di categoria, che il 21 e il 24 marzo affronta due test con Paesi Bassi (a Venezia) e Danimarca (a Cittadella), entrambe finaliste del torneo in Slovacchia. Qui le info per i biglietti delle gare dell'Under 21.