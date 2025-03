Figc, Gravina: "Premio Bearzot opportunità di condivisione"

"Desidero ringraziare l'Us Acli per l'amicizia e la collaborazione che negli ultimi anni stiamo intensificando. I valori dello sport in cui ci riconosciamo sono alla base del rapporto tra la Figc e il vostro ente". Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in un video messaggio di saluti al XVII Congresso Nazionale Us Acli in corso all'Hotel Belstay di Roma. "Un rapporto - aggiunge Gravina - che ha dato vita a un'esperienza ricca e intensa come il Premio Bearzot, che rappresenta una straordinaria opportunità di condivisione piuttosto che un riconoscimento fine a se stesso, perché è la dimostrazione concreta di come una federazione e un ente di promozione sportivo, serio e sensibile come il vostro, possano collaborare tatticamente per promuovere le diverse dimensioni del mondo del calcio nel reciproco rispetto istituzionale. Testimoniamo ogni giorno il nostro grande amore per il calcio che è patrimonio di tutti gli appassionati senza alcuna distinzione". Il n.1 della Figc poi conclude: "Vi auguro un sereno e proficuo confronto assembleare, perché nel mondo dello sport la celebrazione di un congresso così partecipato è lo strumento più idoneo per alimentare il patto dello stare insieme. Dunque buon lavoro a tutti e al presidente Lembo. In bocca al lupo".