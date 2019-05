Figc e Special Team Legends per i calciatori in stato di bisogno

22/05/2019

Figc e Special Team Legends Onlus hanno presentato un percorso di responsabilità sociale per aiutare calciatori e sportivi in stato di bisogno, un caso meno raro di quel che si pensi. "Il mondo del calcio è accecato dalla luce dei riflettori - ha dichiarato Paolo Maldini, anima della Onlus assieme a Giuseppe Dossena - quando si spengono però si scopre che per molti nostri colleghi l’indigenza è spesso taciuta per pudore, non si riesce ad intervenire perché si preferisce tacere e non chiedere aiuto". Gli fa eco Dossena: "Per vergogna è difficile far emergere queste storie, che sono migliaia, come una pandemia. Gente di 40, 50 o 60 anni, che magari non ha guadagnato grandi cifre. Alcuni non hanno soldi per fare la spesa" dopo matrimoni falliti, investimenti sbagliati, incapacità di affrontare il post carriera, e depressione che spesso porta a dipendenze pericolose.