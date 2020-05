Figc, c'è il protocollo con un giorno d'anticipo: serve l'ok del Cts. No alle partite alle 16:30

VERSO LA RIPRESA

Federcalcio e Lega cercano l’ultima accelerata per l’ok definitivo alla ripresa del campionato. E mentre i club si organizzano per riprendere o proseguire gli allenamenti collettivi, la politica muove i suoi passi decisivi sperando in una ripartenza il 13, ma ci vorrebbe un nuovo decreto del Governo che revochi il divieto di ogni attività sportiva fino al 14, o il 20 giugno, data più plausibile. Figc e lega confidano di poter disputare tutte e 124 le gare restanti. Ma è pronto un piano B, nel caso in cui non si riuscisse a portare a termine il campionato più tribolato dal secondo dopoguerra, che porta ai play off. Inviato in queste ore dalla Figc, in anticipo sul programma, al Governo il protocollo sanitario per le partite che dovrà essere ora validato da comitato tecnico scientifico.

E' solo la prima tappa di una serie di scadenze importanti: martedì 26 ci sarà un consiglio di Lega che detterà le linee guida per il nuovo calendario tra recuperi, giornate da giocare e coppa Italia. Ma l’appuntamento più atteso è sicuramente quello di giovedì 28 maggio. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto al TG3, ha confermato che quello sarà l'incontro decisivo per capire se si riprenderà o meno a giocare e che le due possibili date per la ripartenza della Serie A sono il 13 e il 20 giugno.

Poi ci sarà un consiglio federale il 3 giugno in cui dovrebbe essere decisa la data di ripresa del campionato. In queste ore di attesa, intanto, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, verrà ascoltato prossimamente dalla procura federale e rischia il deferimento per l’intervista rilasciata a La Repubblica il 20 aprile scorso in cui dichiarava: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti” in riferimento alla gara giocata a porte chiuse dell’8 marzo e vinta dai bianconeri.

Non si giocherà alle 16:30, uno degli slot a cui si era pensato per disputare le partite: i giocatori, tramite l'Aic, si sono opposti: troppe alte le temperature in questo periodo dell'anno. Ok, invece, alle partite alle 18:30 e alle 21.