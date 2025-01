Figc, 1' di silenzio sui campi in ricordo di Fabio Cudicini

Tra i migliori portieri della storia del calcio italiano, soprannominato per la sua agilità tra i pali 'Ragno Nero' come il collega russo Lev Yascin, ha vinto nel corso di una straordinaria carriera tutti i trofei nazionali e internazionali per squadre di club. Nato a Trieste e lanciato nel grande calcio dall'Udinese, con cui esordì prima in Serie B e poi in Serie A, nel 1958 fu acquistato dalla Roma. Giocò in maglia giallorossa per otto stagioni, conquistando la Coppa delle Fiere e la Coppa Italia. Dopo una parentesi a Brescia arrivò la chiamata del Milan. E con i rossoneri, guidati da Nereo Rocco, vinse praticamente tutto, dalla Coppa dei Campioni alla prima Coppa Intercontinentale, oltre a una Coppa delle Coppe, uno Scudetto e un'altra Coppa Italia.