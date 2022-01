Fifa The Best, Donnarumma finalista per il premio di miglior portiere

Il portiere della Nazionale campione d'Europa e del Psg, Gianluigi Donnarumma. è nella rosa dei tre finalisti per il premio "Fifa the Best" di miglior portiere dell'anno 2021. Lo ha annunciato il massimo ente calcistico mondiale. A contendere il premio all'ex milanista saranno Edouard Mendy del Chelsea e Manuel Neuer del Bayern. Il nome del vincitore sarà annunciato il 17 gennaio.