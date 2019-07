Fifa The Best 2019, l'Italia rappresentata solamente dal ct Milena Bertolini

Appuntamento a Milano, il 23 di settembre, Teatro alla Scala: chi sarà l'allenatore (o l'allenatrice) che si aggiudicherà il The Best FIFA 2019? Chi il miglior giocatore (o giocatrice)? In attesa di scoprire i vincitori, ecco intanto i candidati per la quarta edizione del premio organizzato dalla Federazione Internazionale. Le prime "chiamate" ad essere state annunciate sono state dunque quelle dei tecnici delle squadre femminili, oggi quanto mai d'attualità visto il Mondiale appena giocato in Francia, una corsa che vede come massima favorita JIll Ellis, che ha guidato gli Usa al successo. Tra le nominate anche Milena Bertolini, ct dell'Italia. Nella "competizione" maschile, invece, nessun italiano, neppure Maurizio Sarri, vincitore dell'Europa League con il Chelsea o Max Allegri, al suo quinto scudetto consecutivo con la Juve. Presenti invece Klopp (Liverpool) e Pochettino (Tottenham) e Pep Guardiola (Manchester City). Ecco, dunque, i candidati. A voi il giudizio sulla bontà o meno delle nominaton.