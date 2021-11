La FIFA ha svelato gli 11 gol più belli del 2021 in lizza per il Puskas Award 2021. Tra gli altri in lizza l'ex Roma e Sampdoria Patrik Schick, per la rete segnata con la Repubblica Ceca alla Scozia a Euro 2020, e l'ex Inter Valentino Lazaro, per il sigillo in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen quando giocava con la maglia del Borussia Mönchengladbach.