Fifa pensa a Mondiali donne 2031 in Usa e 2035 in Regno Unito

Gli Stati Uniti e il Regno Unito sembrano destinati a essere scelti dalla Fifa giovedì come paesi ospitanti della Coppa del Mondo femminile del 2031 e del 2035 quando la competizione passerà dalle attuali 32 a 48 squadre. Infantino ha detto ai funzionari del calcio europeo di aver ricevuto una sola manifestazione di interesse per ospitare l'edizione del 2031 della Coppa del Mondo femminile, ed è quella degli Stati Uniti con la possibilità che altri paesi della regione Concacaf aderiscano al progetto. Ciò includerebbe probabilmente il Messico. . Il Regno Unito sembra invece destinato a essere scelto dalla Fifa come organizzatore della Coppa del 2035. Il presidente Infantino ha detto che la Fifa ha solo una "offerta valida", ed è quella delle federazioni britanniche affiliate incentrate sull'Inghilterra. La Spagna la scorsa settimana sperava ancora di presentare una candidatura, possibilmente con Portogallo e Marocco, in una ripetizione del piano di co-organizzazione per la Coppa del Mondo maschile del 2030. Ma i commenti di Infantino alla riunione annuale della Uefa sembrano escludere una reale candidatura della Spagna. "Quindi la strada è aperta affinché la Coppa del Mondo femminile si svolga nel '31 e nel '35 in alcuni grandi paesi", ha affermato il presidente della Fifa "per dare ancora più impulso al movimento calcistico femminile". La Fifa dovrebbe confermare i paesi ospitanti della Coppa del Mondo femminile l'anno prossimo. L'edizione del 2027 con 32 squadre sarà ospitata dal Brasile.