Jesus Rodriguez inspiegabile: la Spagna vince 12-0 ma si fa espellere al 93'

Goleada per la Spagna Under 21 nelle qualificazioni europee, con un "ma".
Nonostante il travolgente successo per 13-0 contro San Marino, a fare notizia è stata anche l'ingenua espulsione di Jesus Rodriguez nei minuti di recupero. Entrato in campo al 75′ e autore dell'assist per il gol del 12-0 di Mario Martin, l'esterno del Como ha perso la testa al minuto 93 e attendeva soltanto il fischio finale: cedendo alle provocazioni del difensore sanmarinese Bartolomeo Riggioni durante un diverbio a palla lontana, Rodriguez ha colpito il rivale con una manata al volto.
L'arbitro kazako Sariyev non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso diretto per condotta violenta, punendo un'assurdità che costringerà Rodriguez a saltare per squalifica lo scontro diretto decisivo contro la Romania, fondamentale per blindare il primo posto del Gruppo A e la qualificazione alla fase finale del torneo.