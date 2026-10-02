Jesus Rodriguez inspiegabile: la Spagna vince 12-0 ma si fa espellere al 93'

Nonostante il travolgente successo per 13-0 contro San Marino, a fare notizia è stata anche l'ingenua espulsione di Jesus Rodriguez nei minuti di recupero. Entrato in campo al 75′ e autore dell'assist per il gol del 12-0 di Mario Martin, l'esterno del Como ha perso la testa al minuto 93 e attendeva soltanto il fischio finale: cedendo alle provocazioni del difensore sanmarinese Bartolomeo Riggioni durante un diverbio a palla lontana, Rodriguez ha colpito il rivale con una manata al volto.