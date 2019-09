Le donne iraniane potranno entrare negli stadi per assistere alle partire di calcio della nazionale maschile. Lo ha annunciato il ministro dello sport iraniano Masoud Soltanifar in una nota. "Sono stati fatti tutti i preparativi necessari affinché le donne, inizialmente solo per le partite internazionali, possano entrare negli stadi di calcio", ha scritto il ministro come riportato da diversi media locali. La decisione arriva dopo l'ultimo appello del presidente della FIFA Gianno Infantino, lanciato proprio questa mattina. "Spero che la Federazione iraniana e le autorità iraniane siano ricettive alle nostre ripetute chiamate per affrontare questa inaccettabile situazione", si legge sul sito della FIFA.