Fifa: Infantino riceve sostegno da sei Federazioni, tra queste Qatar e Marocco

Sei federazione calcistiche arabe hanno espresso il loro "pieno sostegno" e la loro "fiducia" nei confronti di Gianni Infantino, la cui rielezione alla guida della Fifa in vista delle elezioni del marzo 2027 è sempre più in discussione dopo la lettera congiunta dei giorni scorsi da parte della confederazione d'Europa, d'Asia e del Centro-Nord America. A sostenere Infantino sono il Marocco, co-organizzatore del Mondiale 2030, il Qatar, l'Egitto, la Mauritania, il Libano e il Sudan. Quattro dei firmatari, che scrivono in una nota di "apprezzare profondamente gli sforzi costanti di Infantino nel promuovere il calcio a livello globale, ampliare le opportunità in tutte le regioni e rafforzare il ruolo del calcio nell'unire persone e comunità", sono membri del Consiglio Fifa. La dichiarazione afferma inoltre che i firmatari "non vedono l'ora di continuare la loro stretta collaborazione con lui per un futuro più forte e prospero per il calcio mondiale, ampliando le opportunità e rafforzando ulteriormente il contributo del calcio arabo al calcio globale". Esprimendo il loro sostegno a Infantino, Qatar e Libano si sono schierati contro la Confederazione calcistica asiatica.