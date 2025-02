"Lo sanno anche i muri che le infrastrutture devo essere una priorità, perché non sono al livello di altri paesi non solo europei ma nel mondo. Un paese di calcio come l'Italia deve avere degli stadi al top, oggi lo stadio non è solo un posto dove si gioca ma uno dove si vive e un orgoglio per la città per tutti. Mi dicono che si stanno muovendo un po' di cose, che si muovano in fretta". Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, a margine dell'assemblea elettiva della Figc.