Fifa, Infantino indagato in Svizzera

IL CASO

Un'inchiesta contro il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è stata avviata in Svizzera: il procuratore federale straordinario Stefan Keller "ha avviato un procedimento penale a carico del presidente della Fifa Gianni Infantino e del primo pubblico ministero dell'Alto Vallese Rinaldo Arnold", in particolare per "abuso di autorità", "violazione del segreto d'ufficio" e "ostruzione di un'azione criminale".

Vedi anche Calcio Calcio, arriva il "Piano Marshall" della Fifa: 1,5 miliardi per far ripartire il calcio L'annuncio del procedimento arriva dopo le dimissioni del procuratore generale svizzero Michael Lauber, accusato per la sua gestione del Fifagate. Lauber, allora responsabile delle indagini, e Infantino si sono incontrati informalmente in diverse occasioni nel 2016 e nel 2017, sollevando domande su una possibile collusione

"Le persone ricordano bene dove la Fifa era come istituzione nel 2015 e in che modo era necessario un sostanziale intervento giudiziario per aiutare a ripristinare la credibilità dell'organizzazione. Come presidente della Fifa, è stato il mio obiettivo fin dal primo giorno, e rimane il mio obiettivo, aiutare le autorità a indagare su illeciti passati presso la Fifa": Infantino, commenta così l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. "Sostengo pienamente il processo giudiziario e la Fifa rimane disposta a collaborare pienamente con le autorità svizzere a tal fine - aggiunge - . Incontrare il Procuratore Generale della Svizzera è perfettamente legittimo ed è legale. Non è una violazione di nulla. Al contrario, fa anche parte dei doveri fiduciari del presidente della Fifa".