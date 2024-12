Fifa Best Awards, Ancelotti miglior allenatore del 2024: "Un grande onore"

Carlo Ancelotti ha vinto il Fifa Best Awards come miglior allenatore del 2024. Il tecnico italiano ha guidato il Real Madrid alla vittoria della Champions League. "E' un grande onore ricevere questo premio, voglio condividerlo con il mio club il Real Madrid e il mio presidente Florentino Perez che mi ha dato l'opportunità di allenare il miglior club del mondo. Ma voglio condividerlo anche con i miei giocatori che non sempre, ma mi ascoltano. Ringrazio anche la mia famiglia e il mio staff", ha dichiarato Ancelotti dal palco di Doha ricevendo il premio da Arsene Wenger.