Fifa: al via in Canada sperimentazione nuova regola fuorigioco

31 Mar 2026 - 14:50
© Getty Images

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La proposta della Fifa di modificare radicalmente la regola del fuorigioco a favore della squadra in attacco inizierà questo fine settimana la fase di sperimentazione nella Premier League canadese, dopo non essere riuscita a ottenere il sostegno dei vertici del calcio europeo. La nuova "regola del fuorigioco", promossa da Arsène Wenger negli ultimi anni, darebbe un vantaggio eccessivo agli attaccanti, secondo i critici, che costringerebbero le squadre ad arretrare e a difendersi con maggiore cautela. Le partite di prova in Canada, che inizieranno sabato, considereranno gli attaccanti in posizione regolare se una qualsiasi parte del loro corpo, in grado di segnare, si trova allo stesso livello del difensore. In pratica, il fuorigioco viene fischiato solo quando c'è una netta distanza tra attaccante e difensore. Wenger, responsabile dello sviluppo globale del calcio per la Fifa, ha promosso l'idea di una rinnovata regola del fuorigioco per diversi anni presso l'IFAB, l'organismo che stabilisce le regole del calcio, che a febbraio ha approvato l'estensione della sperimentazione al campionato canadese. 

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