Ferrero, messaggio ai medici di Miha: "Chi aiuta un mio amico è mio amico"

"Chi aiuta un mio amico è mio amico". Con questo messaggio postato su twitter il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha voluto ringraziare pubblicamente i medici che hanno in cura Sinisa Mihajlovic; "Ci tengo a ringraziare tutti i professori, i medici e il personale del Policlico Sant'Orsola di Bologna - ha scritto - che con professionalità, passione e amore hanno ridato forza a Sinisa Mihajlovic. Chi aiuta un mio amico è mio amico: grazie di cuore".

Un pensiero carino che il numero uno dei blucerchiati ha riservato al suo ex tecnico e all'ospedale in cui il serbo sta sottoponendosi alle necessarie cure per superare la leucemia che lo ha colpito qualche mese fa. Nei giorni scorsi, e in particolare il 29 ottobre, a Mihajlovic è stato effettuato il trapianto del midollo osseo da donatore non familiare. Ora l'allenatore del Bologna si sta sottoponendo a una terapia immunosoppressiva di 100 giorni per evitare che si sviluppi una reazione infiammatoria. Nel frattempo è stato dimesso dall'ospedale e le sue condizioni sono considerate "soddisfacenti".