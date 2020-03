Felipe Melo cambia la challenge. niente palleggi, entra in scivolata

In questi giorni in cui gli sportivi sono costretti a restare a casa per via dell'emergenza coronavirus ha spopolato la #stayathomechallenge: da Totti a Zaniolo, in tanti hanno dimostrato le proprie qualità tecniche palleggiando con un rotolo di carta igienica. Felipe Melo, centrocampista del Palmeiras ed ex Inter, Juventus e Fiorentina, l'ha invece reinterpretata a modo suo: entrata in scivolata, un po' come fa in campo!