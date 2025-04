Fedriga: "Grazie a capacità visione Udinese Friuli ha stadio avanguardia"

"Sono orgoglioso che Udinese e Bluenergy appartengano al nostro territorio, un investimento e un progetto importante che riguarda la comunità. La capacità di visione che ha sempre dimostrato l'Udinese si traduce in una struttura all'avanguardia e unica, esempio a livello nazionale ed europeo. L'Udinese non solo è un grande esempio del mondo del calcio, ma lo è anche per il sociale e di questo dovrebbe essere orgogliosa". Così Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, collegato da remoto in occasione della presentazione del progetto 'Energia in campo', la prima community energetica del calcio in collaborazione con l'Udinese calcio.