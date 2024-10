Fedez, Tony Effe, Curva Sud Milan: quegli intrecci fuori dallo stadio

CAOS CURVE

Non solo calcio, anche organizzazione di eventi per il rapper milanese

© social Nelle 568 pagine del dispositivo stilato dal GIP Domenico Santoro emergono particolari sui rapporti stretti, già noti, tra Fedez e la Curva Sud del Milan. Riguardono le "ambizioni imprenditoriali" di Luca Lucci, uno dei leader della zona più calda del tifo rossonero, il cui ruolo "gli ha consentito di tessere relazioni di carattere lavorativo nel settore musicale con noti artisti come il già citato Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancu, Guè Pequeno".

Santoro chiede alla polizia di approfondire queste relazioni pericolose. In primis quella con Fedez (non indagato) le cui frequentazioni pericolose sono state criticate anche dall'ex moglie Chiara Ferragni. Per il GIP c'è un rapporto consolidato tra Fedez e Lucci. A quest'ultimo si rivolge il rapper milanese per avere un bodyguard e per introdurre a San Siro la bibita Boem, promossa con il collega musicale Lazza. "Ma se io appalto a voi la distribuzione e vi prendete una percentuale? E magari parlare anche coi baracchini per avere una distribuzione più capillare durante le partite!" dice nelle intercettazioni Fedez.

In tandem, poi, progettano l'acquisizione della discoteca Old Fashion di Milano, affare poi non andato in porto.

Fedez incontra Lucci anche dopo il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino a seguito in una rissa nata nell'ambito della disputa con Tony Effe (culminata pochi giorni fa nel dissing di cui tutti hanno parlato).

Nelle intercettazioni dello scorso aprile, è proprio Fedez a spiegare la situazione a Lucci: "Sono proprio stupidi, vabbè, quando torna il Tony... niente... dobbiamo e basta, è semplice la cosa frate! Tony ha un amico, l'amico di Tony si fa male e siccome Tony deve fare il ragazzetto ghetto non può permettersi che si sappia che un suo amico si è fatto male senza che lui lo abbia difeso! Però adesso ha fatto brutto a Lazza... far brutto a Lazza vuol dire fare brutto a mio figlio". Fedez dice a Lucci: "Quando lo chiami tu (Tony Effe) dice non c'è nessun problema, quando gli scrive Lazza dice che ci sono problemi. Sono capace anch'io di fare il ragazzo del ghetto così".

Infine l'affare concerti. Lucci, attraverso la sua Why Event, organizza una serie di concerti di Fedez ad agosto, soprattutto nel sud, ma anche all'estero facendo leva sull'intraprendenza del fedelissimo Islam Hagag (anche lui tra gli arrestati).