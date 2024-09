Fedele Confalonieri: "Ristrutturerei San Siro, l'idea dei due stadi non mi convince"

© italyphotopress

Anche Fedele Confalonieri interviene nel dibattito sul futuro del Meazza. "Io lo stadio di San Siro lo ristrutturerei, ma se le squadre hanno detto che non si può ristrutturare... - ha spiegato il presidente di Mediaset e della Veneranda Fabbrica del Duomo -. A me non convince l'idea dei due stadi uno accanto all'altro". "Io sono vecchio, ho visto San Siro quando c'era un solo anello - ha aggiunto riavvolgendo il nastro dei ricordi -. Avevo visto un Inter-Torino prima dell'incidente di Superga. Il Grande Torino nel '49 e poi ho visto il secondo anello. Lo avevano inaugurato con Italia-Ungheria persa 3-0".