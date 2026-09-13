Favasuli ispiratore e Lobotka finalizzatore a sorpresa, Hojlund ingabbiato si sveglia un po' alla fine

De Bruyne 6,5 - Anni di guardiolismo gli hanno insegnato come muoversi autonomamente tra le linee. La squadra lo cerca a intermittenza, ma i suoi suggerimenti sono sempre preziosi. Fa arrabbiare Allegri perché sta troppo vicino a Hojlund, ma le sue caratteristiche sono quelle. Quando si convince, porta la sua qualità al servizio della regia.