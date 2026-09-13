LE PAGELLE DI NAPOLI-BOLOGNA

Favasuli ispiratore e Lobotka finalizzatore a sorpresa, Hojlund ingabbiato si sveglia un po' alla fine

De Bruyne è l'ispiratore di varie manovre importanti anche se disubbidisce all'allenatore, Rrahmani è la solita sicurezza

di Enzo Palladini
13 Set 2026 - 19:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

NAPOLI 

Milinkovic-Savic 6 - Parate ordinarie che rassicurano Allegri sulla sua affidabilità, messa in discussione con la scelta di Merte titolare.  

Di Lorenzo 6,5 - La sua presenza sulla fascia destra è sempre rassicurante, sia quando deve dare un occhio a Cambiaghi sia quando c'è da uscire dalla zona difensiva dalla parte destra. 

Rrahmani 6,5 - Abituato a grandi duelli di forza, non si fa intimidire da Piccoli e lo blocca con la solita puntualità nelle chiusure. 

Rafa Marin 6 - Continua a migliorare e a integrarsi nella linea difensiva azzurra, abbastanza affidabile quando è nell'assetto-base. 

Spinazzola 6,5 - Torna a essere un fattore sulla fascia sinistra dopo un periodo non eccezionale, nonostante la presenza dalla sua parte di Bernardeschi. Un paio di diagonali molto ben fatte alla fine del primo tempo. 

Gilmour 6,5 - L'uomo di fatica che aiuta Lobotka a pensare calcio, gli copre le spalle in caso di sortita offensiva e dà più equilibrio al centrocampo, anche senza brillare troppo di luce propria. Corre tanto e con cognizione. 

Lobotka 7,5 - Con Gilmour accanto, svolge il suo lavoro da architetto piuttosto che quello da manovale messo in pratica in qualche partita precedente. Bello vederlo dalle parti dell'area avversaria a pensare più che a distruggere. Ancora più bello per i tifosi del Napoli vedere l'incursione con cui va a segnare il gol dell'1-0. Un gol che vale tantissimo perché lo slovacco non è certo abituato a entrare nel tabellino dei marcatori. 

De Bruyne 6,5 - Anni di guardiolismo gli hanno insegnato come muoversi autonomamente tra le linee. La squadra lo cerca a intermittenza, ma i suoi suggerimenti sono sempre preziosi. Fa arrabbiare Allegri perché sta troppo vicino a Hojlund, ma le sue caratteristiche sono quelle. Quando si convince, porta la sua qualità al servizio della regia. 

Dal 43' st Olivera sv. 

Politano 5,5 - Meno coinvolto del solito dal giro palla della squadra, anche se la migliore occasione del primo tempo arriva da un suo cross deviato di testa fuori da Hojlund. 

Dal 1' st Favasuli 7 - Il ragazzo c'è. Sarebbe un terzino, ma anche trenta metro più avanti sa muoversi con incisività. Si muove così bene che nel giro di un paio di minuti fa partire una delle azioni più pericolose e poi fornisce l'assist a Lobotka per l'1-0. Alla fine sfiora anche il gol personale. 

Hojlund 5,5 - Stritolato tra Heggem e Theate, soffre un po' di solitudine come spesso gli accade in questa stagione. Una vita decisamente diversa da quella delle stagioni precedenti. Il primo tiro in porta arriva dopo l'ora di gioco. Si sveglia un po' prima di uscire. 

Dal 30' st Lucca sv. 

Vergara 6 - Quello che non gli manca è la fame, la dote che gli aveva permesso di conquistare Conte e che ora sta convincendo Allegri. Si fa apprezzare anche in questo caso, in tutte le zone del campo, più per la volontà che per la lucidità.

Dal 1' st Lang 6 - Inserisce una spina che trasmette elettricità alla squadra, con alcuni spunti che potrebbero avere miglior fortuna. 

Allenatore Allegri 6 - La squadra ha la ua impronta e la sua personalità, cerca di non perdere mai l'equilibrio, predica prudenza e torna all'abitudine del "corto muso". 

BOLOGNA 

Pessina 6,5; Holm 6, Heggem 6,5, Theate 6, Miranda 6; Pobega 6 (13' st Libra 5), Ferguson 6,5, Amondarain 6 (21' st Moro 5,5); Bernardeschi 5,5 (38' st Enem sv), Piccoli 5 (13' st Odgaard 5), Cambiaghi 5,5 (38' st Mbangoula sv). Allenatore Tedesco (in panchina Tarozzi) 6. 

pagelle
napoli-bologna

Ultimi video

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

01:43
DICH GASP LEOK

Gasp: "Dybala se sta bene gioca, Malen è andato oltre le migliori aspettative"

00:36
DICH CUESTA PRE COMO 13/9 DICH

Cuesta verso il Como: "Pronti per una partita molto difficile"

01:33
DICH CHIVU SU VAR DICH

Chivu: "Senza Var c'è più intensità nel gioco"

01:24
DICH CHIVU SU SQUADRA DICH

Chivu: "La squadra è serena. Ma pensiamo solo alla crescita"

01:24
DICH CHIVU PRE UDINESE DICH

Chivu: "Pressione sull'Inter? Ormai siamo abituati"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

I più visti di Calcio

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma

Rapina Donnarumma, il drammatico racconto della moglie: "Ero incinta e mi hanno colpita"

DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Bologna, il vice Tarozzi: "Siamo sulla strada buona"
19:32
Morta Giusy Achilli, dirigeva il Pavia di Allegri e Massara
19:28
Bundesliga: il Bayern vince in trasferta, riscatto del Lipsia
18:18
Lecce, Di Francesco: "Non mi accontento, diamo continuità a quello che stiamo facendo"
18:15
Monza, Juric: "Concessi tre gol in leggerezza, dobbiamo essere più cattivi"