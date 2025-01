Fair Play finanziario: Milan, Inter e Napoli ok, la Juve deve tagliare, la Roma rischia

Infine qualche considerazione sulla situazione negli altri Paesi. Per quanto riguarda la Germania, i club della Bundesliga non presentano alcuna criticità economico-finanziaria e confermano garanzia di stabilità e rispetto delle regole. Stessa situazione anche per il Real Madrid, primo club a raggiungere il miliardo di ricavi e a cui in Spagna fa un po' da contraltare invece il Barcellona, alle prese con una continua lotta per tenere i conti in ordine con leve finanziarie creative. Dopo l'era del trio delle meraviglie Mbappé-Neymar-Messi, in Francia il Psg ha invertito la rotta per quanto riguarda le spese e il Fair Play finanziario, ma il Lione rischia la retrocessione a causa dei debiti. Per quanto riguarda la Premier, il Chelsea dovrà fare i miracoli per allinearsi ai confini del nuovo FPF dopo le spese folli dei primi anni della nuova proprietà, mentre Aston Villa e Manchester United dovranno prestare grande attenzione alla situazione dei bilanci se non dovessero arrivare risultati importanti in tempi brevi. Infine capitolo Manchester City. Alle prese con il procedimento della Premier League e le oltre 130 presunte violazioni del regolamento economico-finanziario, i Citizens dovranno fare i conti con la commissione indipendente in Inghilterra e poi con l'Uefa.