Fabio Capello: "Dissi no a Ronaldo ma Berlusconi lo comprò lo stesso. Alla mia Juve non serviva Calciopoli"

Fabio Capello si è raccontato in una lunga intervista a Radio Serie A, in cui ha toccato diversi temi della sua carriera a partire, ovviamente, dal Milan: "Devo tutto a Silvio Berlusconi, ha creduto in me sin da subito. Furono molto importanti anche Galliani, uno dei dirigenti più capaci che abbia conosciuto, e Bradi, di calcio ne capiva". Da allenatore anche le due parentesi da tecnico del Real Madrid: "La seconda la più bella e difficile, mandai via Ronaldo perché era un leader negativo per la squadra: da lì partì una rimonta sul Barcellona che culminò con il titolo". A proposito del Fenomeno: "Berlusconi mi chiese un consiglio perché voleva comprarlo per il Milan, gli dissi di no perché non aveva più voglia di allenarsi e di dimagrire ma poi lo acquistò lo stesso (ride, ndr)!". E poi lo scudetto con la Roma: "Che paura nell'ultima partita contro il Parma, ci fu un'invasione di campo sul 3-1 ma se un tifoso avesse dato uno spintone o un pugno a un giocatore del Parma avremmo perso la partita: non mi sono mai arrabbiato tanto con i tifosi". Poi l'esperienza con la Juve: "La squadra era ottima e organizzatissima, poi vennero fuori quei fatti che sorvoliamo (Calciopoli, ndr). Ma io me li sento vinti sul campo questi scudetti, non avevamo assolutamente bisogno di tutto quello che è venuto fuori". Infine, retroscena azzurro: "Dissi no alla Nazionale, non me la sentivo".