Fabio Capello compie 80 anni: da Pieris al tetto del mondo

Prima di diventare un grande allenatore, Capello è stato un centrocampista d'ordine, fosforo e personalità. Cresciuto nella Spal, esplode definitivamente nella Roma di Helenio Herrera, vincendo una Coppa Italia nel 1969. Il salto definitivo avviene nel 1970 con il passaggio alla Juventus: in bianconero vince 3 scudetti (1971-72, 1972-73 e 1974-75) e diventa un perno della Nazionale (storico il suo gol a Wembley nel 1973 che regala all'Italia la prima vittoria in casa dell'Inghilterra). Chiude la carriera da giocatore al Milan, sollevando un'altra Coppa Italia nel 1977 e lo Scudetto della prima stella nel 1979.