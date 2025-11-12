Logo SportMediaset

Fabio Cannavaro: "Gattuso ha l'esperienza giusta per portarci al Mondiale"

12 Nov 2025 - 14:39
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un Pallone d'Oro e campione del mondo che si racconta in un contesto inedito. In occasione delle riprese di ”AperiTotti”, nuovo format di Betsson.Sport, Fabio Cannavaro si è concesso ai microfoni della piattaforma di infotainment. L'ex capitano della Nazionale ha toccato temi attuali, dal suo difensore preferito in maglia azzurra fino alle speranze per i playoff mondiali, con un augurio speciale al ct Rino Gattuso. Interrogato sul difensore che più lo colpisce nell'attuale panorama azzurro, Cannavaro non ha dubbi e indica un nome specifico. "Il difensore che mi piace più della nazionale attuale è Buongiorno - ha dichiarato l'ex numero 5 - . Perché è un ragazzo che oltre ad avere delle qualità in possesso è sempre molto concentrato. E questo per me per un difensore è fondamentale". L'analisi di Cannavaro si è poi spostata sulla decisiva sfida dei playoff per la qualificazione ai Mondiali. L'ex capitano ha espresso piena fiducia nel commissario tecnico, Gennaro Gattuso. "In vista dei playoff non mi sento di dare nessun consiglio a Rino - ha commentato - . Ha dimostrato di avere l'esperienza giusta, ha vissuto un po' ovunque, ha lavorato con tante squadre diverse e ha sicuramente l'esperienza giusta per poterci portare al mondiale".

L'ex difensore ha anche offerto una riflessione sulla gestione dello spogliatoio, ricordando la sua esperienza da capitano: "Gestire un gruppo di campioni è difficile ma allo stesso tempo facile... i problemi vengono fuori quando le cose vanno male". Ricordando poi la trionfale cavalcata del 2006: "Durante il mondiale io fui fortunato perché le cose andarono sempre benissimo".

