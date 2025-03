Fa Cup: il Crystal Palace rifila tre gol al Fulham e vola in semifinale

Il Crystal Palace è avanzato alle semifinali della FA Cup con una vittoria per 3-0 sul Fulham. Il Palace è diventato la prima squadra a prenotare il suo posto nel turno successivo con la vittoria al Craven Cottage nei quarti di finale con i gol di Eberechi Eze, Ismaila Sarr ed Eddie Nketiah. Eze ha segnato con un brillante tiro dalla lunga distanza al 34' minuto e poi ha fornito il cross a Sarr per il secondo gol di testa per gli ospiti quattro minuti dopo. Il Brighton ospita il Nottingham Forest più tardi. Domenica, il Preston, compagine di seconda divisione, affronta l'Aston Villa mentre il Manchester City si reca a Bournemouth.