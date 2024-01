Taranto: pugno a una porta e 10 bestemmie, una giornata a Ezio Capuano

Ezio Capuano, vulcanico allenatore del Taranto, ne ha combinata un'altra delle sue dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Picerno. Il Giudice Sportivo della Lega Pro lo ha squalificato per una giornata (niente Messina per lui) per aver preso a pugni una porta e avere ripetutamente bestemmiato. La sanzione è stata comminata con la seguente motivazione: "per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci).

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., r. c.c.)".