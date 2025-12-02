Ex nazionale inglese arrestato per stupro

Un ex calciatore della nazionale inglese, protagonista della Premier League negli anni 2010, è stato arrestato all'aeroporto di Stansted con l'accusa di tentato stupro. L'uomo, di cui non è stato reso noto il nome per motivi legali, è stato fermato domenica sera durante i controlli al passaporto dalla Border Force, poco prima di imbarcarsi su un volo low cost. Secondo quanto scrive oggi il tabloid Sun, il sospettato è stato fermato in modo discreto e accompagnato via dagli agenti. L'intervento è avvenuto in seguito a una denuncia presentata alcune settimane fa da una ex compagna, che avrebbe accusato l'ex calciatore di aver tentato di violentarla durante la loro relazione. La segnalazione ha dato avvio a un'indagine della polizia dell'Essex. Gli agenti si sono recati in aeroporto per procedere all'arresto. Il sospettato è stato condotto in una stazione di polizia locale, dove sono stati effettuati i rilievi di rito, compresi impronte digitali e campione di DNA. È stato trattenuto per diverse ore prima di essere rilasciato su cauzione. La polizia ha confermato che l'uomo resterà in libertà vigilata fino alla fine di febbraio 2026, mentre le indagini proseguono. Alla denunciante sono stati offerti supporto e assistenza speciale.