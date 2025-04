Patrice Evra cambia vita e debutta nell'MMA: "Pagherei per combattere con Luis Suarez"

"Dovreste ormai saperlo, anch’io adoro questo sport! Ho giocato sui palcoscenici più importanti del mondo, ho vinto tutti i trofei calcistici più prestigiosi, ma il PFL Europe di Parigi sarà una serata davvero speciale per me - ha spiegato Evra in un comunicato inviato dalla Professional Fighters League -. Mi alleno da anni con i migliori al mondo e anche loro vi diranno che sono pronto. Farò uno spettacolo all’Accor Arena il 23 maggio, venite a vederlo. Mi hanno chiesto chi volevo affrontare. Ho detto: Luis Suárez. Pagherei di tasca mia, potrebbe anche mordermi”.