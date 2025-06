Europei Under 21: per l’Italia ai quarti c’è la Germania, decisiva la vittoria sull’Inghilterra

La Germania non fa sconti: nonostante Antonio Di Salvo lasci a riposo Woltemade i tedeschi superano 2-1 l’Inghilterra e conquistano il primo posto nel Gruppo B degli Europei Under-21. Passano solo tre minuti e i britannici vanno già sotto nel punteggio: Ullrich innesca Knauff che di destro firma l’1-0. I Tre Leoni cercano di reagire, ma poco dopo la mezzora ecco che arriva il 2-0: cross proprio di Knauff e incornata vincente di Weiper, per il raddoppio al 33’. Gli inglesi sembrano ko già al termine della prima frazione, ma in avvio di ripresa Carsley cambia parecchi uomini nel tentativo di rimontare. La formazione allenata da Di Salvo non si scompone, ma al 76’ Scott riesce ad accorciare le distanze su invenzione di Hutchinson. Gli inglesi dimezzano il divario a un quarto d’ora dalla fine, ma non riescono nell’impresa: la Germania vince 2-1 e ipoteca il Gruppo B a punteggio pieno. Per i tedeschi ora quindi c’è l’Italia, nel quarto di finale del 22 giugno e nella parte di tabellone con Francia e Danimarca (l’altro quarto di finale). L’Inghilterra (seconda a quota 4 punti) dovrà invece vedersela contro la Spagna, prima nel girone degli azzurri, Portogallo-Olanda è l’ultimo quarto di finale del tabellone.