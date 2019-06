Europei Under 21: Fornals tiene viva la Spagna, 2-1 al Belgio

19/06/2019

Dopo la sconfitta patita contro l’Italia a Bologna, la Spagna riesce a battere nel finale il Belgio 2-1 a Reggio Emilia e può così continuare a sperare di accedere alle semifinali dell’Europeo Under 21. Un minuto dopo il gol giustamente annullato a Lukebakio per fuorigioco, la Spagna si porta in vantaggio al 6’: un paio di passaggi consecutivi sulla fascia destra portano Soler a crossare dalla linea di fondo campo, la palla all’indietro arriva a Dani Olmo che, di prima intenzione e senza marcatura, la mette all’angolino di interno sinistro. Gli iberici continuano a premere e vanno vicino al raddoppio al 10’ col mancino di Mayoralm che sfiora la traversa. Dopo 24 minuti a senso unico a favore dei vicecampioni d’Europa in carica, però, il Belgio pareggia al primo pericolo creato: sugli sviluppi di un corner, Cools fa da torre per Bornauw che di testa sfrutta una mezza incertezza in uscita del portiere Sivera. Dopo il cooling break, la Spagna va vicinissima al 2-1 prima col palo colpito da Ceballos e poi con la grande parata di De Wolf sul tiro a botta sicura dello stesso Ceballos. Gli uomini allenati da De la Fuente dominano anche la ripresa: Ceballos colpisce la traversa direttamente su punizione, Bornauw salva poi sulla linea il tap-in di testa di Mayoral. Il numero 10 della Spagna è scatenato ma al 62’ si divora il gol davanti alla porta belga, dopo un paio di rimpalli favorevoli. De Wolf si supera due volte consecutive su Dani Olmo e su Firpo a metà esatta del secondo tempo, ma le Furie Rosse trovano comunque il meritato gol vittoria al 90’ grazie alla gran botta da fuori area di Fornals che si insacca nell’angolino basso. Il Belgio è eliminato dalla competizione.