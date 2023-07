Europei Under 19, Spagna-Italia 2-3: Lipani porta gli azzurrini in finale! Sarà sfida al Portogallo

EUROPEO U19

La rete a cinque minuti dalla fine del centrocampista decreta la vittoria dei ragazzi di Bollini, che raggiungono i lusitani in finale.



La semifinale degli Europei Under 19 di calcio tra Spagna e Italia termina con il risultato di 3-2 per gli azzurrini, che raggiungono così in finale il Portogallo (vincente per 5-0 contro la Norvegia). Nella cornice del Ta’Qali Stadium, Samuele Vignato ed Esposito sfiorano più volte il goal già nei primi minuti, con Aleman bravo a negare il vantaggio. Gli spagnoli non riescono a creare occasioni per tutta la prima frazione, mentre i ragazzi di Bollini si rendono ancora pericolosi prima del duplice fischio con Pisilli. In avvio di ripresa si sblocca il match: Vignato sposta palla sul sinistro, entra in area e batte il portiere iberico, colpevole. Il goal subito sveglia la Spagna, che prima impegna Mastrantonio con un destro da fuori di Barbera, poi pareggia i conti al 58’ con il numero 9, abile a controllare in area e lasciar partire un destro imparabile all’incrocio dei pali. Al 63’ Hasa colpisce la traversa, complice la deviazione dell'estremo difensore avversario, ma nemmeno tre minuti dopo Pisilli segna: il centrocampista controlla al limite, passa tra due avversari e anticipa tutti con un delizioso tocco di punta. Meno di dieci minuti ed è 2-2: un calcio di punizione sulla trequarti innesca una duplice deviazione aerea nell'area italiana, con Regonesi che insacca nella propria porta. Il goal decisivo arriva a cinque dalla fine, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo spunta il subentrato Lipani che fa 3-2 e porta i suoi in finale, dove c’è ancora il Portogallo, primo classificato proprio nel girone dell’Italia. Il match sarà domenica 16 luglio alle ore 21.