Europei Under-19, ko indolore per l'Italia contro l'Ucraina

Gli azzurrini, che erano già certi delle semifinali e del primo posto nel gruppo A, perdono 3-2 in rimonta. Decisivo il rigore (contestato) segnato da Ponomarenko

L'ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under-19 si rivela sfortunata per l'Italia, che viene sconfitta 3-2 dall'Ucraina: azzurrini (primi) e gialloblù vanno così a braccetto in semifinale. La gara si chiude con un epilogo contestato: il rigore trasformato da Ponomarenko al 74', che causa anche l'espulsione di Corradi, è quantomeno dubbio. Vane le reti di Ebone (33') e Romano (52'), che avevano portato l'Italia sul momentaneo 2-1.

Dopo due vittorie consecutive, che erano valse la qualificazione alle semifinali e la certezza del primo posto, arriva la prima sconfitta per l'Italia negli Europei Under-19. Gli azzurrini perdono 3-2 contro l'Ucraina, che chiude seconda e conquista una storica qualificazione al penultimo atto. Corradi effettua un ampio turnover, con Di Maggio a guidare un'Italia ampiamente sperimentale, e l'avvio è decisamente buono: Ebone ha una doppia chance, ma la spreca. Letali invece gli ucraini che, al 6', passano in contropiede: Romano sbaglia su un lancio in profondità e "serve" Synchuk, che supera Magro col pallonetto. La reazione degli azzurri è veemente, con Sia a sfiorare il pari, che arriva dopo la mezz'ora. Di Maggio pesca perfettamente (da una punizione) Ebone, che batte il portiere in uscita per l'1-1 al 33'. Nel finale del primo tempo c'è una chance per parte, e nella ripresa Corradi cambia: fuori Di Maggio e dentro Mannini per preservare delle energie preziose. L'Italia ha subito un ottimo avvio, col 2-1 siglato da Romano al 52': un capolavoro quello del centrocampista, che colpisce di potenza al sette.

Ancora una volta, però, è una distrazione a frenare l'impeto degli azzurrini: passano due minuti e l'Ucraina pareggia con una rapidissima ripartenza, finalizzata da Krevsun (militante nel Dortmund II) per il 2-2. Il finale è concitato, con l'ingresso di Mane e Pafundi per l'Italia, che sfiora il gol-vittoria con Mannini. Gol sbagliato e... gol subito, perché proprio Mane va in tilt su un lancio lungo: la sfera arriva a Matkevich, che cade in area e si guadagna un rigore dubbio. Non sembra esserci un tocco di Christian Corradi sul dieci ucraino, ma l'arbitro è irremovibile: rigore e secondo giallo per l'azzurro, Italia in dieci dal 73'. Ponomarenko spiazza Magro per il 3-2 dal dischetto, e a nulla vale l'assedio finale italiano. L'Ucraina vince, chiude seconda e passa in semifinale con l'Italia: le due formazioni ora attendono, a meno di sorprese, Francia e Spagna che definiranno la loro classifica domani. Vano il successo della Norvegia, che vince 2-0 (doppio Braut) sull'Irlanda del Nord, ma chiude terza nel gruppo A.