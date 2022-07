Europei Femminili, Gama: "Siamo pronte" | Bertolini: "Voltiamo pagina"

DOMANI LA FRANCIA

Le parole dell'Italia alla vigilia dell'esordio a Rotherham

Ora non resta che scendere in campo e combattere: mancano 24 ore all'esordio dell'Italdonne agli Europei Femminili. Domani sera le azzurre sfideranno la Francia di Corinne Diacre a Rotherham. La ct Milena Bertolini ha anticipato in conferenza stampa l'imminente sfida contro le rivali transalpine: "Il Mondiale e' passato, e' stata un'esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare all'Europeo". Al suo fianco il capitano Sara Gama: "La tensione e' quella giusta, siamo ansiose di fare il nostro debutto". Europei donne, verso Francia-Italia: Milena Bertolini e Sara Gama in conferenza









"Le sensazioni sono diverse ma piu' ricche", ha continuato Milena Bertolini. "Stiamo bene abbiamo voglia di iniziare a giocare dopo tanti giorni di allenamento - ha detto poi a Sky Sport la ct azzurra - La Francia e' una squadra completa, ne siamo consapevoli, l'affrontiamo cercando di avere molta attenzione e ordine tattico". Bertolini non si sbilancia sulla formazione che scendera' in campo domani sera: "I dubbi ci sono sempre fanno parte del ruolo dell'allenatrice. Saro' soddisfatta se vedro' che le ragazze hanno dato tutto quello che potevano dare, poi vedremo come andra' a finire".

Le parole di Sara Gama ricalcano quelle del ct: "Questa e' una esperienza differente e bisogna mettere in campo qualcosa di piu'. Abbiamo fatto un percorso di crescita e ci portiamo il bagaglio della bellissima esperienza del Mondiale. In campo cercheremo di dare il massimo per vivere ancora una bellissima emozione".