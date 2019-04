Arsenal, gioia e sfottò: "Gunnorrah"

18/04/2019

L'Arsenal vola in semifinale ed esprime tutta la sua gioia su Twitter prendendo in giro la nota serie Tv 'Gomorra': sul profilo ufficiale dei londinesi è stata pubblicata una foto che ritrare Emery e alcuni suoi ragazzi e la scritta "Gunnorrah". Nel tweet anche la frase in italiano "Tutto a posto".



Intanto Unai Emery si gode la qualificazione alle semifinali di Europa League. "Non so se sia stata la nostra migliore gara. Sicuramente è stata una gara positiva, abbiamo vinto contro una grande squadra - ha spiegato il manager dei Gunners - Forse potevamo mantenere di più il possesso della palla, non l'abbiamo fatto come avrei voluto, ma abbiamo fatto un ottimo pressing. Loro giocano molto bene e l'hanno dimostrato anche in Champions League contro il Liverpool. Per noi è un grande risultato".