Europa League: le statistiche verso Siviglia-Juve e Leverkusen-Roma

statistiche europa league

STATISTICHE BAYER LEVERKUSEN-ROMA

-Il Bayer Leverkusen non ha ottenuto alcun successo nelle ultime quattro partite contro la Roma nelle competizioni europee (2N, 2P), dopo che aveva vinto la prima sfida contro i giallorossi nell’ottobre 2004.

-La Roma ha vinto due delle ultime 15 trasferte contro squadre tedesche nelle competizioni europee (1N, 12P) - contro il Norimberga nell’ottobre 1988 e contro l’Amburgo nel dicembre 2000 – rimanendo senza successi esterni nelle ultime cinque (1N, 4P).

-Il Bayer Leverkusen ha superato il turno solo in una delle ultime 11 doppie sfide in cui ha perso la gara di andata nelle competizioni europee: ai play-off di questa Europa League contro il Monaco.

-Dopo la vittoria nella scorsa stagione in Conference League la Roma potrebbe raggiungere una finale nelle competizioni europee per la seconda stagione consecutiva con José Mourinho in panchina dopo che, in precedenza, l’ultima finale dei giallorossi risaliva al 1990/91 in Coppa Uefa.

-La Roma ha superato il turno in 23 delle ultime 25 doppie sfide nelle competizioni europee in cui ha vinto la gara di andata, le due eccezioni sono state contro il Manchester United nel 2006-07 e il Porto nel 2018-19.

-Da quando il Bayer Leverkusen è entrato in questa Europa League (dai play-off) è la squadra che conta più sequenze su azione con almeno 10 passaggi (119), più attacchi verticali (15), più conclusioni (14) e più gol (tre) in seguito a un recupero offensivo nella competizione.

-La Roma ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Europa (3N, 4P) senza segnare nelle ultime tre dopo che aveva trovato il gol nelle precedenti 24 gare esterne. Solo una volta i giallorossi non sono riusciti a realizzare una rete per quattro trasferte consecutive nelle competizioni europee: tra ottobre 1975 e ottobre 1980.

-Lorenzo Pellegrini è il giocatore che è stato coinvolto in più gol in questa Europa League (otto, quattro reti e quattro assist), inoltre è anche il giocatore della Roma ad aver partecipato a più sequenze su azione terminate con un tiro nella competizione (55).

STATISTICHE SIVIGLIA-JUVENTUS

-Il Siviglia ha vinto solo uno dei cinque precedenti contro la Juventus (2N, 2P) nelle competizioni europee (in casa nel dicembre 2015), gli andalusi potrebbero diventare la seconda formazione a eliminare i bianconeri in una semifinale nelle competizioni europee in questo secolo, dopo il Benfica nel 2013/14 sempre in Europa League (2-1 il punteggio totale).

-La Juventus ha vinto solo due delle ultime 17 trasferte contro squadre spagnole nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3N, 12P) e mantenendo la porta inviolata solo in un’occasione in questo parziale (0-0 contro il Barcellona nel 2016/17).

-Il Siviglia non ha mai perso una doppia sfida a eliminazione diretta in Europa League quando ha giocato la gara di ritorno in casa, superando il turno in tutti i nove i casi, infatti ha vinto 24 delle ultime 27 partite interne nella competizione (2N,1P).

-La Juventus potrebbe raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17 (in Champions League e sempre con Massimiliano Allegri), il tecnico bianconero potrebbe diventare il quinto allenatore a raggiungere sia la finale di Champions League che di Europa League dopo Diego Simeone, Rafael Benítez, Jürgen Klopp e José Mourinho.

-Il Siviglia potrebbe raggiungere la sua quinta finale in Europa League (attualmente fermo a quattro, già record nella competizione). La squadra andalusa ha vinto tutte e tre le gare interne in semifinale nella competizione (2013-14, 2014-15 e 2015-16), segnando otto gol e subendone solo uno.

-Nel primo tempo della gara di andata il Siviglia ha effettuato 12 conclusioni, di cui cinque nello specchio registrando un xG di 1.67. Mentre nella seconda frazione hanno tirato solo una volta (fuori dallo specchio) con un xG di 0.03 prima di subire gol al 97° minuto (rete di Federico Gatti).

-Da quando è tornato dal Mondiale, Youssef En-Nesyri ha segnato in nove delle 13 partite interne in tutte le competizioni con un gol ogni 106 minuti. Tre di queste reti sono state realizzate nelle tre gare di Europa League giocate al Ramón Sánchez-Pizjuán nel periodo.

-Ángel Di María è il giocatore della Juventus che conta più gol (4), assist (3), partecipazioni attive (7), occasioni create (21) e dribbling completati (23) nelle competizioni europee in questa stagione.