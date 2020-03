Si ferma anche la Premier: rinviata City-Arsenal per l'emergenza coronavirus

Il Manchester City ha annunciato il rinvio della partita di campionato contro l'Arsenal: è il primo match della Premier League a essere interessato da provvedimenti per prevenire contagi di coronavirus. "La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici, dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell'Arsenal sono stati in contatto col proprietario dell'Olympiakos, positivo al Covid-19 ", ha dichiarato la società inglese.