Roma, Mourinho: "Con la Juve gara da ricordare. Zaniolo torna col Napoli"

VERSO Bodø/Glimt-ROMA

Il tecnico presenta il match di Conference League: "Costretto al turnover, sul sintetico non rischio Zaniolo e Karsdorp"

Vigilia di Conference League per José Mourinho, atteso dalla trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt. A tenere banco è ancora Juve-Roma. "Con la Juve non è una partita da dimenticare, ma da ricordare soprattutto per atteggiamento e gioco nei confronti di una squadra che è superiore a noi - ha detto lo Special One -. Orsato? Sono molto contento di non aver detto nulla e preferisco continuare a non dire nulla". Su Zaniolo: "Torna col Napoli". Getty Images

A mente fredda Mou conferma quanto detto al termine del match con la Juventus. "Dopo la partita ho analizzato la prestazione della squadra, non la prestazione dell'arbitro. Sono veramente felice che è stato così. Nella tranquillità dell'analisi post partita se devo parlare di nuovo dei miei giocatori sarà solo per ripetere tutto quello che ho già detto. Con la Juve non è una partita da dimenticare, ma da ricordare soprattutto per atteggiamento e gioco nei confronti di una squadra che è superiore a noi.

Sulla sfida di Conference League. "E' difficile, il campo è sintetico, il clima è difficile, il viaggio di 4 ore e la partita domenica - ha aggiunto - Due giorni dopo abbiamo il Cagliari e poi ancora la Serie A. Non abbiamo tanti giocatori, qualcuno ha anche un piccolo problema. Dobbiamo per forza fare un po' di rotazioni. Li considero la squadra più difficile del girone, molto ben organizzata e che sa come giocare con principi di gioco perfettamente definiti. Sarà molto complicata per noi".

Zaniolo e Karsdorp torneranno col Napoli. "Sì, ce la può fare con il Napoli. E' un ragazzo con un storia clinica da rispettare. Ha sofferto tanto ed è alla sua prima stagione dopo la grande sofferenza. Bisogna rispettare le sue paure e i suoi momenti di incertezza, quando è così è meglio farlo riposare. Dopo un doppio crociato non è il caso che non giochi su questo campo. Lo stesso vale per Karsdorp. Penso non ci siano problemi contro il Napoli".